井筒まい泉株式会社は10月3日より、秋の期間限定商品として「お月見ポケットサンド」を発売する。販売期間は10月3日(金)〜10月6日(月)、10月31日(金)〜11月2日(日)の予定。全国のまい泉直営店(一部店舗を除く)にて取り扱う。税込497円。〈ヒレカツ×たまご「お月見ポケットサンド」〉「お月見ポケットサンド」は、定番のヒレかつとたまご、オリジナルとんかつソースをふんわりしたパンで挟んだ、丸い形のポケットサンド。お月見の