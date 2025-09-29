グーグルは、俳優・モデルの中条あやみとプロ車いすテニスプレイヤーの小田凱人選手を起用した「Google Pixel」の新CMを公開した。テレビCM2本とWebCM1本が制作されている。 テレビCMは「結婚式コーデ選び」篇と「Google Pixelにのりかえました」篇の2本。「結婚式コーデ選び」篇では、中条が結婚式に着ていく服を「Gemini Live」と一緒に選ぶ様子が描かれている。「Google Pixelにのりかえまし