◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽１回戦仙台育英４―０日大三（２９日・マイネットスタジアム皇子山）７回制で行われている国民スポーツ大会で、仙台育英が今夏の甲子園準Ｖの日大三を破った。２回２死一塁、有本豪琉二塁手（１年）の左越え２ランで先制した。先発の吉川陽大投手（３年）は７回完封し、２―０の４回には２死一、三塁から左前適時打を放ち、投打で活躍した。明日（３０日）の準決勝では