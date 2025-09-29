大宮競輪場のF1「関東カップ」が初日を迎えた。ガールズの7R。女子オールスター2日目に落車。鎖骨を骨折して手術、入院加療していた太田りゆ（31＝埼玉）が復帰し、きっちり白星を挙げた。太田の動き出しを待っていた畠山ひすいが、しびれを切らして動いたところをじっくり追走。エンジンの掛かりは遅かったが、4角でしっかりと畠山を捉えて前に出た。「自分の中ではまだ5〜6割。本調子ではない。今できることをやって何と