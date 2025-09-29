「アンジャッシュ」の渡部建（53）が28日に配信されたABEMA「チャンスの時間」に出演。思わぬ“失言”を女性芸人から批判される場面があった。「行列のできるブチギレ相談所」という企画で、お笑いタレント・永野が「そいつがジジイすぎて、性超えてババアみたいだったんですよ」と、いつものように“暴言”を放つと、共演者は爆笑。そこで、渡部は「いるけどね、そういう人」と小声でフォローしていた。これを聞いた「千鳥