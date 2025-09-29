２９日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していたと報じられた一件を報じた。この日の同番組で市議会側が意見書を提出。小川市長の回答を求めるという最新の動きを報じる中、コメンテーターで出演のお笑いタレント・大久保佳代子は「ラブホに１０回行って男女の関係はなかったというのは、やっぱり信じがたいじゃないで