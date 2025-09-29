投球練習する中日・草加＝バンテリンドーム2024年にドラフト1位で入団した中日の右腕、草加が今季最終戦で1軍デビューする見通しとなった。29日にバンテリンドームナゴヤで投球練習を行い、10月1日の巨人戦（東京ドーム）での先発に備えた。「チャンスをいただけたので感謝しながら、できることをしっかりやりたい」と意気込んだ。24年2月に右肘の靱帯再建術を受けた。昨季をリハビリに費やし、今年は2軍で12試合に登板した。