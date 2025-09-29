プライベートブランド（PB）商品の製造を委託していた16社への支払代金を減額したとして、公正取引委員会は29日、関東地方でスーパーなどを展開する「Olympic（オリンピック）」（東京）の下請法違反を認定し、再発防止を求め勧告した。同社は減額分を既に返還した。公取委によると、同社は2023年5月〜25年4月、食料品や日用品のPB商品製造を委託していた16社に代金を支払う際、相手が負担する振込手数料を超えて計約11万円を