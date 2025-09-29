あきんどスシローは10月1日から10月13日まで、「本鮪中とろ(1貫)」を特別価格の税込120円〜で販売する。販売店舗は全国の「スシロー」。また、同日の10月1日から、新登場となるバター醤油の創作すしなども取りそろえる。〈「本鮪中とろ」が60円引きに〉「本鮪中とろ(1貫)」は香りと旨み、口の中でとろける脂を楽しめる。10月1日〜10月13日の期間中は税込120円〜で提供する。14日以降の販売価格は、税込180円〜。なお、スシローでは