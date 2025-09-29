NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。日本ハムは伏見寅威選手の登録を抹消しました。13年目を迎える35歳の伏見選手。今季は64試合に出場し、2本塁打・11打点を含む打率.241をマークしています。直近の出場は26日の西武戦。7回から途中出場し、2打数1安打を記録していました。今シーズンを残り2試合としている日本ハム。シーズン順位を2位で確定させており、10月11日から本拠地でのCSファーストステージを戦います。