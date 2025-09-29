ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」が２９日、開幕した。開幕に先立って、１Ｒの前には場内のイベントステージでオープニングセレモニーが行われ、出場全５２選手が集まったファンにあいさつした。ボートレース界のスーパスター・峰竜太（４０＝佐賀）は、マイクの前に立った途端「ワーストエンジンっぽいので、魔改造中です」と小さい声でボソボソと話し出した。続けて「気持ち切れないように、