ボートレース多摩川のＧ?「ウェイキーカップ開設７１周年記念」が２９日、開幕した。１Ｒの発売前には、場内のイベントステージでオープニングセレモニーが行われ、出場全５２選手が集まったファンに意気込みを語った。昨年１１月に開催された前回大会の覇者・吉田拡郎（４３＝岡山）は「おはようございます！連覇目指して頑張ります！」と２大会連続Ｖを宣言すると、大きな歓声に包まれた。