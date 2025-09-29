【モデルプレス＝2025/09/29】FANTASTICSの公式X（旧Twitter）が9月28日、更新された。八木勇征の推し活の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】八木勇征、広島街中降臨で推し活満喫◆八木勇征、ポケモンセンターヒロシマに降臨FANTASTICSは9月27日・28日、広島・グリーンアリーナにて『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』を開催。これを受け、同アカウントは「推し活でチャージ 広島2日目