中国の海洋調査船が28日、鹿児島県奄美大島の西の、日本の排他的経済水域（＝EEZ）内で、ワイヤのようなものを許可なく海中にのばしているのが確認されました。第10管区海上保安本部によりますと、28日の午前6時15分ごろ、鹿児島県奄美大島の西、およそ379キロの海域で、中国の海洋調査船「向陽紅22」が、船尾からワイヤのようなものを海中にのばしているのを巡視船が確認しました。事前の許可がないとして、巡視船が無線で中止を