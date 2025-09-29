航空自衛隊のF2戦闘機航空自衛隊トップの森田雄博航空幕僚長は29日の記者会見で、8月の墜落事故から続けてきたF2戦闘機の訓練飛行の見合わせを同日付で解除したと発表した。パイロットの1等空尉の証言や、フライトレコーダー（飛行記録装置）の初期解析結果を踏まえ、必要な対策を取ることで安全性を確保したとしている。空自の事故調査委員会が結論を出していない段階での再開だが、森田氏は「空の守りを維持するため、訓練飛