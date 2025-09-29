学歴詐称問題で揺れる伊東市の田久保真紀市長が２９日、Ｘを更新。この日、伊東市の定例会見が行われたが「イジワルな質問もいろいろされましたしお腹が空きましたー」などと投稿した。この日の定例会見は、地元メディアなどがネットで配信。田久保市長は自らの席にスマホを据え付け、自分の発言等を記録している姿が確認できる。田久保氏は会見後、「午前中の定例会見終わってお昼は市役所８階の食堂へ。イジワルな質問もい