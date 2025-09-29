２７日午後７時頃、兵庫県猪名川町笹尾の側溝で町生活部長の和泉輝夫さん（５８）が頭部から血を流して倒れているのを妻が見つけ、１１９番した。和泉さんは搬送先の病院で死亡が確認された。川西署の調べでは、側溝は和泉さんの自宅裏にあり、側溝の約５メートル上の雑木林に脚立や鎌が残されていた。現場の状況から和泉さんが脚立に乗るなどして枝きりの作業中、誤って転落し、コンクリートの側溝で頭を打ったとみて調べてい