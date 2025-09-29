俳優佐藤隆太（45）が29日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫婦の時間やけんかについて語った。佐藤は同番組に17年ぶりに出演。当時は独身だったが、放送翌年に結婚し、現在は3児の父となっている。佐藤は、子どもが学校に行っている間に、夫婦でランチに行くことがあると明かした。会話の内容について黒柳徹子（92）から問われると、「食事や僕たちだけの時間を楽しみたいと言いながら、結局子どものスケ