昨年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られた声優で俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が29日、都内で開かれた。囲み取材に応じた山田邦子（65）は「突然のお別れになってしまったから、この会に感謝。どこでもドアとかポケットからパッと出てきそうな気がしますけど、区切りというか、お別れの気持ちになりました。さみしいけどね」と話した。大山さんの自宅で料理を教わったこともあると