肉球にお薬を塗ったので、舐めないように手を繋いでたんだけど、『これは…？』ってキラキラおめめで見つめられている。恋に落ちる音がしたーー」【写真】恋に落ちる瞬間ここに！ 手を繋いでキュルン瞳に悶絶そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、愛犬「とろろ」くん（2歳・男の子）。ソファの肘かけに体を預けて座り、左前足でバランスをとりながら右前足をあげています。その小さ