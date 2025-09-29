ソフトバンクは29日、尾形崇斗投手（26）、周東佑京内野手（29）の出場選手登録を抹消した。再登録は10月9日以降可能。10月5日のロッテ戦（ZOZOマリン）で最終戦を迎えるレギュラーシーズン中の出場は現時点でなくなった。周東は背中に受けた死球の影響などで欠場が続いていた。シーズン規定打席までは13打席届かなかったが、リーグトップを独走する35盗塁で3年連続4度目の盗塁王をほぼ手中に収めている。ソフトバンクは27日