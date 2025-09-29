◆ソフトバンク投手練習（29日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、ポストシーズンのメンバー入りに向けたサバイバル競争のゴングを鳴らした。チームは2連覇を達成。10月15日からはクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージが始まる。29日の先発投手練習に参加した倉野コーチは「明日、投手陣には言おうと思っていますけど、ここからはCSのメンバー争いになる、ということははっきり伝える