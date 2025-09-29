山形市によりますと、28日の午前5時ごろ、山形市上山家町地内、鈴川ことぶき荘バス停から北東におよそ230m行った付近の路上で、クマ1頭が目撃されました。 また、29日の午後2時ごろには、山形市高原町地内、高原公民館前バス停から西におよそ120m行った路上で、クマのフンと足あとが確認されたということです。山形市は市民に対し「秋は、冬眠に向けて熊が活発に活動する時期になりますので、十分注意してください」と呼びかけて