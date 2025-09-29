４戦４発。自分の人生を変えた2023年秋のU-17ワールドカップから約１年10か月が経つ。FW高岡伶颯（ヴァラシエンヌ）は様々な経験を経て、U-20ワールドカップでもう一度世界の強豪国と戦う権利を得た。「（前回はラウンド16で）スペインに負けてだいぶ悔しかった。今回は違うチームになったけど、いろんな刺激があるし、自分も刺激を与えられている。このチームを優勝に導けるように頑張りたい」意欲は十分。あの悔しさを胸に秘