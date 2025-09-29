2024年に死去した、声優、俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が、都内で開催されました。ドラえもん役の声優を、大山のぶ代さんから引き継いだ、水田わさびさんが、「先輩」への想い、エピソードを語りました。 【写真を見る】水田わさびさんドラえもんの「先輩」大山のぶ代さんへ「大山さんから受け取った太いバトンを大切に」 【 大山のぶ代さんを偲ぶ会 】水田さんは「新人の頃にとてもありがたいことに共演をさせてもら