東京証券取引所29日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。外国為替市場で円高ドル安が進行し、業績の下押し懸念が強まった輸出関連株が売られた。終値は前週末比311円24銭安の4万5043円75銭。東証株価指数（TOPIX）は55.45ポイント安の3131.57。出来高は約23億4098万株だった。