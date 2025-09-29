キャッチボールをする巨人・田中将大＝ジャイアンツ球場巨人の田中将大投手が30日の中日戦（東京ドーム）で日米通算200勝を懸けて先発登板する。29日は川崎市のジャイアンツ球場で調整。レギュラーシーズン最終登板に向け「投げる試合に勝つために自分のやるべきことをやる」と静かに意気込んだ。節目まであと1勝に迫りながら3連敗と足踏みが続く。チームは3位が確定したが、クライマックスシリーズ（CS）での出番をつかむため