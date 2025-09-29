パナソニックHDが京都府京田辺市に構えた物流拠点パナソニックホールディングス（HD）が、京都府京田辺市にグループ最大の物流拠点を構え、9月から本格稼働させている。競争力強化を目的に、関西の9カ所に点在していた物流倉庫を統合した。年間10億円程度の経費削減を目指す。倉庫面積は約11万1700平方メートル。照明類やエアコンなど、国内外の工場から集まる約1万2千種類の住宅関係の商材を保管する。1カ所にまとめたことで