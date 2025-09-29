週明け２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３１１円２４銭（０・６９％）安の４万５０４３円７５銭だった。２営業日連続で値下がりした。９月末分の配当や株主優待を受け取ることができる期日が前週末に過ぎ、この日は幅広い銘柄が売られた。東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄の８割以上が下落した。外国為替市場の円相場で、円高・ドル安が進行したことで、業績を押し下げられる自動