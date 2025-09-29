来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に先立って行われる強化試合の日程が29日、主催者から発表された。3月2、3日に京セラドームで阪神、オリックスが日本、韓国とそれぞれ対戦する。同日程で宮崎の2会場でも試合が行われ、巨人、ソフトバンク、オリックスの2軍がオーストラリア、チェコ、台湾と対戦する。大阪会場のチケットは各試合全席指定席で販売され、来年1月から先行抽選販売などを