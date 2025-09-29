昨年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られた声優で俳優の大山のぶ代さんをしのぶ会が29日、都内で開かれた。「ドラえもん」でしずかちゃん役を務めた声優野村道子（87）は囲み取材に応じ「訃報を聞いたのは去年新幹線で大阪にいくときだった。12年会っていないのでどんな様子か分かっていなかったのでびっくりした。経過は風の便りでちらちらと。心配していました」と振り返った。生