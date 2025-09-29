28日、青森県おいらせ町の住宅で、刃物のようなもので父親を刺して殺害したとして、同居する49歳の息子が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、おいらせ町緑ヶ丘9丁目の無職・太田隆志容疑者（49）です。太田容疑者は28日午後7時前、自宅で同居する父親の光政さん（79）の右脇腹を刃物のようなもので刺して、殺害した殺人の疑いが持たれています。警察によりますと、太田容疑者が「父親を刺した」と自ら110番通報し、警察