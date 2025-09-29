ＷＢＣ広報事務局は２９日、「２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＴｏｋｙｏＰｏｏｌｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｄｉｐ」に先立ち行う強化試合の開催概要を発表した。大阪会場のチケットは各試合全席指定席で販売。１１月から先行抽選販売などを開始し、２０２６年１月１５日から一般発売する。席種、料金、販売方法など詳細は後日発表。宮崎会場のＮＰＢ対戦球団はファーム。なお、チケット販売は