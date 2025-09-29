19歳まで東京都内で育ちましたが、埋もれていく自分に無力感を感じると共に、北海道に魅力を感じていた私は高校卒業後は北海道大学への進学を希望していました。しかし、周囲の反対にあって断念。京都大学に進学しましたが、在学中に仮想通貨と出会い、卒業した2020年3月からは札幌に移住して11月に当社を起業しました。 地方での生活は5年を過ぎましたが、そこで感じるのは、やはり地方にはデジタルの世界では決して体感でき