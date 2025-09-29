【英国】 消費者信用残高（8月）17:30 予想N/A前回16.0億ポンド マネーサプライM4（8月）17:30 予想N/A前回0.1%（前月比) 予想N/A前回2.9%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（9月）18:00 予想-14.9前回-14.9 ユーロ圏景況感指数（9月）18:00 予想N/A前回95.2 【インド】 鉱工業生産指数（8月）19:30 予想5.3%前回3.5%