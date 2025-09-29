ドル全面安で、豪ドル、NZドルともに対ドルでしっかり＝オセアニア為替概況 9月30日の米2025年会計年度末を前に、10月以降の予算案の合意に至っておらず、連邦政府機関閉鎖の可能性が高まっていることで、ドル売りとなっている。先週予定されていたトランプ大統領と民主党上院・下院の院内総務（両院の議員トップ）との会談は直前でキャンセルされている。本日と3者に加え、共和党の上院院内総務なども含めた会談が行われる予