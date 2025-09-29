テクニカルポイントユーロドル、高値から離れる、一目均衡表の雲を試す動き 1.1884エンベロープ1%上限（10日間） 1.1851ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1783一目均衡表・転換線 1.176710日移動平均 1.1747一目均衡表・基準線 1.173521日移動平均 1.1727現値 1.1649エンベロープ1%下限（10日間） 1.1627一目均衡表・雲（上限） 1.1620ボリンジャーバン