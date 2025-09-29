昨年9月29日に老衰で亡くなった声優の大山のぶ代さん（享年90）を偲ぶ会が29日、都内でしめやかに営まれた。テレビアニメ『ドラえもん』しずかちゃん役として26年間大山さんと共演した野村道子が、大山さんを偲んだ。【写真】めっちゃ美人！若いころの大山のぶ代さん古川登志夫の姿も弔事で、野村はこの日の展示ために大山さんとの2ショット写真を探したが、ほとんどなかったと告白。「（同時期にのび太役を演じていた）小原