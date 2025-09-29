地方競馬全国協会は29日、女性騎手によるシリーズ競走「LJSレディスジョッキーズシリーズ」の開催日程を発表するとともに、同大会を今年で終えることを発表した。第1戦は11月14日に笠松競馬場で、第2戦は11月25日に名古屋競馬場で行う。副題は「ザ・ファイナル」。この大会は10回行われてきたが、より魅力的な競走として生まれ変わることを目指し、いったん終了する。今回の出場予定騎手は以下の9人。関本玲花（岩手）中島良