三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）傘下の三井住友カードは２９日、国際ブランド「Ｖｉｓａ」で最上位ランクのクレジットカード「Ｉｎｆｉｎｉｔｅ（インフィニット）」の会員募集を３０日に始めると発表した。米欧やシンガポールなどで同ランクのカードが発行されているが、国内では初めて。増加する富裕層などの取り込みを図る。一般カード、ゴールド、プラチナの上位カードとしてインフィニットの発行を始める。年会費