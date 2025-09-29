大分トリニータ J2残留をかけた戦いが続くトリニータ。27日ホームで最下位の愛媛FCと対戦しました。 試合が動いたのは前半22分。深い位置でボールを奪われたトリニータは愛媛に先制ゴールを決められます。 後半に入り、勢いに乗る愛媛にさらに2点を奪われてしまい、トリニータはホームで3-0と痛すぎる敗戦となりました。 ◆竹中穣監督「自分たちから起こしたミス。それ