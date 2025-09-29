プロ野球・日本ハムは29日、古川裕大選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。古川選手は2020年ドラフト3位で上武大から日本ハムに入団。2年目には1軍デビューを果たし、36試合の出場で打率.229をマークしました。その後は出場機会を求め、セカンドやショートの守備に挑戦しましたが、なかなか出場回数を伸ばすことができず。昨季の1軍出場は1試合にとどまり、今季はいまだ出場がありません。そんな中、ファームでは今季54