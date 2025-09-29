プロ野球・中日は29日、柳裕也投手と大野雄大投手を出場選手登録から抹消しました。大野投手は投手は20試合に先発登板し、11勝4敗、防御率2.10の成績。21日には同い年の巨人・田中将大投手との投げ合いを制し、6回2失点の好投で白星。自己最多に並ぶシーズン11勝目をあげました。抹消された柳投手は、26日の阪神戦に登板し、初回に4失点するなど、3回5失点で黒星。今季は14試合に先発し、3勝5敗、防御率3.29となっています。