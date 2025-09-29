俳優染谷将太（33）が28日放送の深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか?」（日曜深夜0時55分）に出演。結婚してからの変化について話した。染谷は15年に女優菊地凛子（44）と結婚し、翌16年に第1子、19年に第2子誕生を発表した。占い師のゲッターズ飯田氏から「10年ぐらい前に年上の人に会って、そこから影響を受けているので。2015年?」と占われた染谷は「結婚してますね。年上です、妻」と言い当てられたことを