ハニーズホールディングス [東証Ｐ] が9月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比22.1％減の12.7億円に減り、6-11月期(上期)計画の32億円に対する進捗率は39.8％にとどまったものの、5年平均の35.8％を上回った。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.6％→8.7％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース