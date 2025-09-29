U-20日本代表は現地時間28日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。前日のU-20ワールドカップ・グループリーグ第1節ではエジプトに2-0で勝利。中2日を挟み、30日の第2節では開催国チリと対戦する。一夜明けた活動では、参加した8人が約1時間のトレーニングで汗を流した。エジプト戦に先発した選手らはホテルでの調整となった。第2節・チリ戦は現地時間30日午後8時キックオフ。その時間に合わせ、チームも午後6時から