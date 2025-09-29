単独行動できる人だと思います！身長140cmを活かして子役を熱演！現在20歳の大人気女優／小さい女優の探偵レシピ1（1）20歳のルアラは、身長140cm・童顔という特徴を生かしてさまざまな子役を熱演、人気を集める大女優。美食家でもあり、おいしいもののことになると周りが見えなくなるという一面も。そんなルアラがメイド役を演じる、テレビドラマ『記憶の卵』の撮影現場でとある事件が発生して！？大人気名探偵アニメなどを手掛け