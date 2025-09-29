明日9月30日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは永尾柚乃、戸塚純貴、吉村崇（平成ノブシコブシ）、本田望結、松田好花・石塚瑶季（日向坂46）。VTRでは去年1月、日本中の交通機関が混乱する中、多くの人々を救った東海道新幹線の一大プロジェクトを再現。今回はJR東海の全面協力のもと、セットではなく本物の新幹線を使用するほか東京駅を貸し切るなど、かつてないスケールで撮影を行った。2024