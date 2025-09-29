しまむら [東証Ｐ] が9月29日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の325億円となり、通期計画の619億円に対する進捗率は52.5％となり、5年平均の50.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.9％増の294億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である6-