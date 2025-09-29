ＦＩＧ [東証Ｐ] が9月29日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の5円→10円(前期は5円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開示した「配当方針の決定に関するお知らせ」のとおり、配当水準について明確な基準を設け、連結配当性向 30％以上を基準として配当を実施することといたしました。これは、資本コストや株価を意識した経営